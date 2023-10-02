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        59 yaşında üniversiteyi kazandı, torunu yaşındakilerle aynı sırayı paylaşıyor

        Yozgat'ta, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdikten sonra üniversiteyi kazanan 59 yaşındaki Ayşe Kayhan, okuma azmiyle dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 13:54 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:16
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        59 yaşında üniversiteyi kazandı, torunu yaşındakilerle aynı sırayı paylaşıyor
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        Yozgat'ta, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdikten sonra üniversiteyi kazanan 59 yaşındaki Ayşe Kayhan, okuma azmiyle dikkati çekiyor.

        Kent merkezinde yaşayan 3 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Kayhan, gittiği Kur'an kursundaki hocası Ayşe Ersoy'un yönlendirmesiyle ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdi.

        Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslara katılarak üniversite sınavına hazırlanan Kayhan, Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı.

        Üniversiteye kaydını yaptıran Kayhan, eğitimin ilk gününde torunu yaşındaki öğrencilerle aynı sırayı paylaştı.

        Eşi Yaşar Kayhan ile üniversiteye gelen Kayhan'ı, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar tebrik etti.

        Rektör Yaşar, gazetecilere, Ayşe Kayhan'ın azmiyle üniversitedeki tüm öğrencilere örnek olacağını söyledi.

        Ayşe Kayhan'ın üniversite özlemini bugün giderdiğini belirten Yaşar, "Kendisini tebrik ediyorum. Öğrencimiz ama yaşı bizden büyük kıymetli ablamız. Bu yaşta bir şeyler yapıyor olmak çok önemli. Örnek olmasını istiyorum. Üniversitemiz adına gurur duydum." dedi.

        Sınıfta Kayhan'ı tebrik ederek çiçek takdim eden Fakülte Dekanı Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca da azmin ve başarının sınırının olmadığını dile getirerek, "Bir insan istediği zaman, azmettiği zaman her yaşta her şeyi başarabilir. Ayşe ablamızın üniversite ideali vardı. Bu ideali burada yaşayacak ve yaşatacak." diye konuştu.

        Ayşe Kayhan ise çocuk ve torunlarını büyüttükten sonra hayatında bir boşluk hissettiğini belirtti.

        Kur'an kursuna gittiğini ve oradaki hocasının teşvikiyle açık öğretimden ortaokul ve liseyi okuduğunu anlatan Kayhan, "Halk eğitim merkezinde üniversite hazırlık kurslarına katıldım. Orada Mehmet Doğan hocamız bana çok destek oldu, üniversite tercihlerimi yaptı, kendisine çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Kayhan, ek yerleştirmeyle Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne yerleştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Çok heyecanlıyım. Buradaki öğrenciler torunumun yaşında. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Kendime de başarılar diliyorum. En büyük hayalim üniversiteye girmek ve okumaktı. Benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Hayalim gerçek oldu. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım."

        Gençlere tavsiyelerde bulunan Kayhan, "Gençlerin bir hedefi olması lazım, hedefsiz olmaz. Çalışmak gerekiyor. Onların beyinleri daha genç, hafızaları diri. Ben 46 yıllık evliyim, 3 çocuk, 4 torun büyüttüm. Gençlerin, zamanın, bu fırsatların değerini bilmesi lazım." sözlerini sarf etti.

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