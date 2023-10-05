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        Sorgun'da üzüm hasadı başladı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri beldesi Faraşlı Mahallesi'nde "Aküzüm" hasadı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:40
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        Sorgun'da üzüm hasadı başladı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri beldesi Faraşlı Mahallesi'nde "Aküzüm" hasadı başladı.

        Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, AA muhabirine, beldedeki üzüm bağlarının yaklaşık bir asırlık olduğunu ve burada yetişen üzümlerin çevrede büyük rağbet gördüğünü söyledi.

        Ünlü, "Aküzüm" olarak tanınan üzümün bir kısmının satıldığını, bir kısmının da pekmez yapıldığını belirtti.

        Vatandaşların üzümün pazarlanması konusunda herhangi bir sıkıntı çekmediğini anlatan Ünlü, "Tadı çok güzel ve ince kabuklu olan üzümümüz çok beğenilmektedir. Bölgemizde yaklaşık 300'e yakın aile geçimini üzüm üreterek sağlamaktadır. Bağlarımızda ilaç kullanılmamaktadır. Bağ kütüklerimizin daha uzun süre yaşayabilmeleri için her yıl ilkbaharda bağ gözü açarak üzüm çubuklarının köklerini açığa çıkarırız. Sonra budama ve belleme yapıp yabancı otları temizleriz." dedi.

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