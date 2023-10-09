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        Yozgatlı çiftçi köyünde kurduğu değirmende aspirden yağ elde ediyor

        ÖMER ERTUĞRUL - Yozgatlı çiftçi kurduğu aspir soğuk sıkım değirmeniyle hem yağ elde ediyor hem de aspir posasıyla hayvanların yem ihtiyacını karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 11:51 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:51
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        Yozgatlı çiftçi köyünde kurduğu değirmende aspirden yağ elde ediyor
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        ÖMER ERTUĞRUL - Yozgatlı çiftçi kurduğu aspir soğuk sıkım değirmeniyle hem yağ elde ediyor hem de aspir posasıyla hayvanların yem ihtiyacını karşılıyor.

        Sarıkaya ilçesine bağlı Çokumeşme köyünde çiftçilik ve hayvancılık yapan 66 yaşındaki Musa Eroğlu, bir yıl önce ektiği aspirden Kayseri'deki değirmende soğuk sıkımla evinin yağ ihtiyacını karşıladı.

        Gördüğü değirmeni Sarıkaya'ya da kurabileceğini ve çiftçilerin elinde kalan aspir tohumunu değerlendirebileceğini düşünen Eroğlu, bu yıl Çokumeşme köyünde değirmeni faaliyete geçirdi.

        Önce kendi ürettiği aspirin yağını alan Eroğlu, posası karşılığı akrabaları ve komşularının elindeki aspirin yağını da çıkarmaya başladı.

        Eroğlu, AA muhabirine, değirmenin çevre köy ve ilçelerden duyulmasıyla her geçen gün talebin arttığını söyledi.

        Çiftçinin elinde kalan aspiri getirdiğini ve yağ ihtiyacını karşıladığını belirten Eroğlu, "Çiftçi yağını alıyor, posasını bana bırakıyor. Hiç para almıyoruz. Aspir posasının protein değeri çok yüksek. Hiçbir yemlik bitkide yüzde 25 oranında protein yok, aspirde var. Vatandaş tarlasından aspirini alıyor, eliyor, burada gözü önünde organik yağını çıkartıyoruz." dedi.

        Aspir yağının zeytinyağından sonra en değerli yağ olarak bilindiğini dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

        "Aspirden çıkartılan yağ, filtre edildikten sonra hiçbir katkı kullanılmadan aynı gün yemekte kullanılabiliyor. Bu yağ kozmetikte de kullanılıyor. Vatandaşlar çok memnun. Tarlasından getirdiği 300-500 kilogram aspirle bir yıllık yağ ihtiyacını karşılıyor. Aspirin kalitesine göre, elenmiş ve temiz olursa yüzde 35 oranında yağ çıkıyor. En düşük yüzde 18 oranında yağ çıkıyor. Çiftçi tarlasını ekiyor, elinde kalan aspiri ya döküyor ya hayvan yemi olarak kullanıyordu. Şimdi bu makine kurulduktan sonra aile bütçesine iyi bir katkı sağlıyor. Yani attığı ürünü burada değerlendiriyor."

        Eroğlu, soğuk sıkımdan sonra çıkan posayı da hayvanlarına yem olarak verdiğini, ihtiyaç fazlasını ise sattığını söyledi.

        Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör de kaliteli gıdaya ulaşmanın önemine dikkati çekti.

        Musa Eroğlu'nu kutlayan Güngör, "Burada arkadaşımız soğuk sıkımla organik yağ üretiyor. Aspir çiftçilerimiz için de önemli bir bitki. Aspir bitkisinin, ekildiği hububat alanına bir sıkıntısı yok. Hububat ile münavebeye uygun bir ürün. Tarlayı nadasa bırakacağı yerde vatandaş aspir ekiyor. Burada da organik olarak yağını çıkartabilir. Bu bir işin başlangıcıdır. Ben daha ileride daha güzel şeyler olacağına inanıyorum. Şu anda ilçemizde 500 dönüm aspir ekiliyor, seneye 3 bin dönümü yakalarız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Çiftçilerden Osman Altun da pazar sıkıntısı yaşadıklarından dolayı aspir ekmediklerini belirterek, "Bundan sonra ben de ekeceğim ve diğer çiftçi arkadaşlarımız da rahatlıkla ekecekler. Çünkü hem ihtiyaçlarını karşılayacaklar hem güvenilir bir yağ elde etmiş olacaklar. Mutfaklarda kullanılabilen bir ürün. Zeytinyağının bir tık altı olduğunu biliyorum. Diğer yağlardan daha üstün olduğu için gönül rahatlığıyla ekeceğiz." dedi.

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