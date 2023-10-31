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        Sorgun'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla konser düzenlendi

        Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki özel bir yaşlı bakım merkezinde, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:50 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:50
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        Sorgun'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla konser düzenlendi
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki özel bir yaşlı bakım merkezinde, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

        Bahadın beldesindeki bakım merkezinde sahne alan Bozok Üniversitesi Müzik Grubu, çeşitli marş ve türküleri seslendirdi.

        Merkezin müdürü Nurhan Han Erdem, AA muhabirine, kurum olarak bu tür etkinliklere önem verdiklerini söyledi.

        Bozok Üniversitesi Müzik Grubundan gelen teklifi düşünmeden kabul ettiklerini belirten Erdem "Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılını yaşlılarımızla kutladık. Üniversitemizin müzik grubu ile yaşlılarımız hem moral buldu hem de kutlamaya katıldı. Bir taraftan marş ve türküleri seslendiren yaşlılarımız, bir taraftan da oynayıp eğlendiler." dedi.

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