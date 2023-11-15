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        Sorgun Belediyesi Gençlik Merkezi'nde öğrencilere çalışma salonu oluşturuldu

        Sorgun Belediyesi Gençlik Merkezi'nde öğrenciler için ders çalışma salonu oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:33 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:58
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        Sorgun Belediyesi Gençlik Merkezi'nde öğrencilere çalışma salonu oluşturuldu
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        Sorgun Belediyesi Gençlik Merkezi'nde öğrenciler için ders çalışma salonu oluşturuldu.

        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere, okullardan gelen talepleri yerine getirerek, öğrencilerin daha rahat eğitim almaları için çalışma yaptıklarını söyledi.

        Belediye bünyesinde hizmet veren gençlik merkezinde öğrencilerin sıcak ve ferah bir ortamda ders çalışmaları için çalışma salonları oluşturduklarını belirten Ekinci, şöyle konuştu:

        "Özellikle dershaneye gitme imkanı olmayan ve sınava hazırlanan öğrenciler için çalışma salonları imkan sağlıyor. Sadece sınava hazırlanan öğrencileri değil, tüm öğrencilerimizi düşündük. Evde çalışma alanı, kendisine ait odası olmayan öğrencilerimiz içinde çok güzel bir ortam hazırladık. Bilgiye ulaşımı kolaylaştırdık. Sessiz, sıcak derslikler oluşturduk. Öğrencilerimizin eğitimi için her türlü imkanı seferber ediyoruz."

        Galeri
        Galeri

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