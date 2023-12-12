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        Boğazlıyan'da "Kitap Günleri" etkinliği başladı

        Boğazlıyan Belediyesince düzenlenen "Boğazlıyan Kitap Günleri" etkinliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:02 Güncelleme: 12.12.2023 - 17:36
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        Boğazlıyan'da "Kitap Günleri" etkinliği başladı
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        Boğazlıyan Belediyesince düzenlenen "Boğazlıyan Kitap Günleri" etkinliği başladı.

        Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Recep Aydın, eğitimde kitap okumanın önemine değinerek, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

        Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar da kitapların bilgi dağarcığını geliştirmesinin yanında insanlara farklı dünyaların kapılarını da araladığını aktardı.

        Coşar, düzenledikleri etkinlikle gençleri kitap okumaya teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Etkinliğimizi 'Bilgi kişiyi aydınlatır, kitap bilgiyi artırır' sloganıyla gerçekleştiriyoruz. Kitapseverler, farklı türlerde binlerce kitap arasından seçim yapma fırsatını buluyor ve bu kültürel etkinlik kapsamında bir araya geliyor." dedi.

        Kitap fuarı 16 Aralık'a kadar saat 10.00-19.00 arasında ziyaretçilere açık olacak.

        Açılışa, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Soydoğan, Milli Eğitim Şube Müdürü Kadir Erdem, AK Parti İlçe Başkanı Osman Düğenci, yazar Fikret Eroğlu, STK temsilcileri, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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