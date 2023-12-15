Yozgat'ta otomobilde 342 sikke, 24 yüzük ve 11 obje ele geçirildi Yozgat'ta bir otomobilde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 342 sikke, 24 yüzük ve 11 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta bir otomobilde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 342 sikke, 24 yüzük ve 11 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli A.S'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yozgat-Sorgun kara yolunda A.S'nin kullandığı otomobili durduran ekipler, araçta yaptığı aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 342 sikke, 24 yüzük ve 11 obje ele geçirdi.

Şüpheli A.S, gözaltına alındı.