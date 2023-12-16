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        Yozgat'ta 23 litre sahte içki ile 95 litre etil alkol ele geçirildi

        Yozgat'ta evinde 23 litre sahte içki, 95 litre etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan 17 kit ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 16:03 Güncelleme: 16.12.2023 - 16:03
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        Yozgat'ta 23 litre sahte içki ile 95 litre etil alkol ele geçirildi
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        Yozgat'ta evinde 23 litre sahte içki, 95 litre etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan 17 kit ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde ikamet eden M.M.K'nin evinde sahte alkol ürettiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada 23 litre sahte içki, 95 litre etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan 17 kit bulundu.

        Gözaltına alınan M.M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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