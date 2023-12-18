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        Kadışehri Belediyesi, altyapı çalışmalarını sürdürüyor

        Yozgat'ın Kadışehri Belediyesi, altyapı çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 10:39 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:54
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        Kadışehri Belediyesi, altyapı çalışmalarını sürdürüyor
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        Yozgat'ın Kadışehri Belediyesi, altyapı çalışmalarına devam ediyor.

        Belediye Başkanı İrfan Akın, Gümişdiğin Mahallesi'nin en büyük sorunlarından biri olan su taşkınlarını dere ıslah çalışmasıyla çözdüklerini söyledi.

        Dere ıslahı çalışması kapsamında 1045 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde taşkın koruma ve çevre düzenlemesi yaptıklarını ifade eden Akın, "Mahallemizde 5 bin metrekare beton kilitli parke yol ve kaldırım çalışması yaparak mahallemizi çamurdan kurtarmış olduk. Mahallemize hayırlı olsun. İlçemizin tüm mahalle, cadde ve sokaklarını halkımıza layık bir duruma getirmek için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

        Galeri
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