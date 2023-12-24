Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın (25) cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.

Şırnak'tan uçakla Kayseri'ye oradan da kara yoluyla Sorgun'a getirilen şehit Arslan için Belediye Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, İkikara köyü mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.