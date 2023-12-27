Voleybol Erkekler 2. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor'da liderlik sevinci yaşanıyor.

Kulüp başkanı Ergin Gül AA muhabirine, hedeflerinin Alparslan Endüstri Erkekler 1. Lig olduğunu söyledi.

Hafta sonu konuk ettikleri Karapınar Anadolu Leoparları Birlik Akademisi'ni 3-0 yenerek liderliğe yükseldiklerini ifade eden Gül, "Bu yıl ligin en iyi kadrolarından birine sahibiz. İlk hedefimiz play-off maçlarına kalmak, sonrasında da 1. Lig'e çıkmak. Ben oyuncularıma güveniyorum. Onların bunu başaracağına eminim." dedi.