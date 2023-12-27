Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun Belediyespor'da liderlik sevinci

        Voleybol Erkekler 2. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor'da liderlik sevinci yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 12:15 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun Belediyespor'da liderlik sevinci
        ABONE OL
        ABONE OL

        Voleybol Erkekler 2. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor'da liderlik sevinci yaşanıyor.

        Kulüp başkanı Ergin Gül AA muhabirine, hedeflerinin Alparslan Endüstri Erkekler 1. Lig olduğunu söyledi.

        Hafta sonu konuk ettikleri Karapınar Anadolu Leoparları Birlik Akademisi'ni 3-0 yenerek liderliğe yükseldiklerini ifade eden Gül, "Bu yıl ligin en iyi kadrolarından birine sahibiz. İlk hedefimiz play-off maçlarına kalmak, sonrasında da 1. Lig'e çıkmak. Ben oyuncularıma güveniyorum. Onların bunu başaracağına eminim." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        'Korucu' dehşet saçtı! 3 çocuk annesini öldürdü!
        'Korucu' dehşet saçtı! 3 çocuk annesini öldürdü!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        İlkin Aydın anlaşmasının detayları!
        İlkin Aydın anlaşmasının detayları!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mustafa Hakkulu'nu öldürüp kayıp ilanı da vermiş!
        Mustafa Hakkulu'nu öldürüp kayıp ilanı da vermiş!
        'Kar şelalesi' görüntülendi
        'Kar şelalesi' görüntülendi
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Rıdvan Yılmaz 4 yıl istiyor!
        Rıdvan Yılmaz 4 yıl istiyor!
        Galerici cinayetinde 4 tutuklama! İşte cinayetin nedeni!
        Galerici cinayetinde 4 tutuklama! İşte cinayetin nedeni!
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        Mahşerin 5 atlısı yine sahnede…
        Mahşerin 5 atlısı yine sahnede…

        Benzer Haberler

        Çekerek'te çiftçilere eğitim verildi
        Çekerek'te çiftçilere eğitim verildi
        Sarıkaya Belediyesinin 144 dairelik sosyal konut projesinin temeli atıldı
        Sarıkaya Belediyesinin 144 dairelik sosyal konut projesinin temeli atıldı
        Öğretmeninin desteğiyle başladığı sporda Avrupa şampiyonlukları kazandı
        Öğretmeninin desteğiyle başladığı sporda Avrupa şampiyonlukları kazandı
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı
        YOZGAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ  
        YOZGAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ  
        Yozgat'a şehit ateşi düştü
        Yozgat'a şehit ateşi düştü