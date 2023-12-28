Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yerköy YHT istasyonunun martta hizmete açılması planlanıyor

        Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun ve AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, Yüksek Hızlı Tren (YHT) istasyonu inşaat çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 14:32 Güncelleme: 28.12.2023 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yerköy YHT istasyonunun martta hizmete açılması planlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun ve AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, Yüksek Hızlı Tren (YHT) istasyonu inşaat çalışmalarını inceledi.

        Kaymakam Coşgun ve Dereli, istasyonda yapılan çalışmaları yürüten müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.

        Dereli, gazetecilere yaptığı açıklamada, YHT Yerköy İstasyonu'nun mart ayında açılmasının planlandığını belirterek, "YHT ile Ankara-Yerköy arası 45 dakika sürecek. Bu devasa yatırımın ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ederim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta ilkokul öğrencileri kuşlar için yuva yaptı
        Yozgat'ta ilkokul öğrencileri kuşlar için yuva yaptı
        Sarıkaya Belediyesi yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor
        Sarıkaya Belediyesi yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor
        Boğazlıyan Belediyesi sahipsiz köpekler için yaşam alanı oluşturuyor
        Boğazlıyan Belediyesi sahipsiz köpekler için yaşam alanı oluşturuyor
        Çayıralan'da Sarıkamış şehitleri anıldı
        Çayıralan'da Sarıkamış şehitleri anıldı
        Çekerek Kaymakamı Fidan Bozkır köy yolundaki çalışmaları inceledi
        Çekerek Kaymakamı Fidan Bozkır köy yolundaki çalışmaları inceledi
        Sorgun'da "İş Dünyası Öğrenci Buluşmaları"nın ikincisi düzenlendi
        Sorgun'da "İş Dünyası Öğrenci Buluşmaları"nın ikincisi düzenlendi