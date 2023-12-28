Yerköy YHT istasyonunun martta hizmete açılması planlanıyor

Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun ve AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, Yüksek Hızlı Tren (YHT) istasyonu inşaat çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Coşgun ve Dereli, istasyonda yapılan çalışmaları yürüten müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.

Dereli, gazetecilere yaptığı açıklamada, YHT Yerköy İstasyonu'nun mart ayında açılmasının planlandığını belirterek, "YHT ile Ankara-Yerköy arası 45 dakika sürecek. Bu devasa yatırımın ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ederim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.