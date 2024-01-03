Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun'da öğrencilere diş fırçası ve macun dağıtıldı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi personelince 70 ilkokul öğrencisine diş fırçası ve macun dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 17:10 Güncelleme: 03.01.2024 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun'da öğrencilere diş fırçası ve macun dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi personelince 70 ilkokul öğrencisine diş fırçası ve macun dağıtıldı.

        Agahefendi İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Sorgun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Babür Cevheroğlu, ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirtti.

        Çocuklara erken yaşta diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından öğrencilere diş macunu ve diş fırçasından oluşan bakım seti hediye ettiklerini aktaran Cevheroğlu, "Öğrencilere yönelik diş sağlığı ve dişlerin nasıl fırçalanacağı ile ilgili bilgi verildi. Bu kapsamda talep geldiği sürece diğer okullarımızda da bu etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İran'da art arda patlama! En az 103 ölü!
        İran'da art arda patlama! En az 103 ölü!
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        İsias Oteli davası başladı!
        İsias Oteli davası başladı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        Boşanmak isteyen kadına, baba ve 3 oğlundan saldırı!
        Boşanmak isteyen kadına, baba ve 3 oğlundan saldırı!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Fenerbahçe'de 3 ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de 3 ayrılık kapıda!
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!

        Benzer Haberler

        Yozgat İl Tarım Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Yozgat İl Tarım Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Yozgat'a 4 firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'a 4 firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta son 4 günde 173 araca 370 bin 225 lira ceza uygulandı
        Yozgat'ta son 4 günde 173 araca 370 bin 225 lira ceza uygulandı
        Yeniden Refah Partili Kılıç, Yozgat'ta partililerle buluştu
        Yeniden Refah Partili Kılıç, Yozgat'ta partililerle buluştu
        Devlet desteğiyle üye sayısını artıran Birlik, sütten aylık 27 milyon lira...
        Devlet desteğiyle üye sayısını artıran Birlik, sütten aylık 27 milyon lira...
        Yozgat'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Yozgat'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı