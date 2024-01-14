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        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta, hakkında kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 13:05 Güncelleme: 14.01.2024 - 13:05
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        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ta, hakkında kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan aranan M.Ç'nin Sorgun ilçesinde olduğunu bilgisini aldı.

        Ekipler, düzenlediği operasyonda birden fazla hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.Ç'yi yakaladı.

        M.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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