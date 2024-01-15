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        Yerköy'de şehit askerler için Kur'an-ı Kerim okundu

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, Kur'an Kursu öğrencilerince Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için hatim duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 14:48 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:07
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        Yerköy'de şehit askerler için Kur'an-ı Kerim okundu
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        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, Kur'an Kursu öğrencilerince Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için hatim duası yapıldı.

        Yerköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Tan, halk eğitim merkezlerinde açılan Kur'an Kursu'ndaki kursiyerlerin şehitler için Kur'an-ı Kerim okuduğunu söyledi.

        Hatim duası yapıldığını aktaran Tan, "Şehitlerimiz, Allah'ın katında rızıklanmakta ve kendilerine vaat edilenlere kavuşmaktadır. Onların ruhları şad olsun. Kur'an-ı Kerim okuyan kursiyerlerimize ve usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Kur'an Kursu öğretmeni Dilber Genç ise "Şehitlerimiz bizim için canlarını verdi. Biz de onlara dua ederek minnetimizi göstermek istedik." diye konuştu.

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