Yerköy'de şehit askerler için Kur'an-ı Kerim okundu Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, Kur'an Kursu öğrencilerince Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için hatim duası yapıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, Kur'an Kursu öğrencilerince Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için hatim duası yapıldı.

Yerköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Tan, halk eğitim merkezlerinde açılan Kur'an Kursu'ndaki kursiyerlerin şehitler için Kur'an-ı Kerim okuduğunu söyledi.

Hatim duası yapıldığını aktaran Tan, "Şehitlerimiz, Allah'ın katında rızıklanmakta ve kendilerine vaat edilenlere kavuşmaktadır. Onların ruhları şad olsun. Kur'an-ı Kerim okuyan kursiyerlerimize ve usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kur'an Kursu öğretmeni Dilber Genç ise "Şehitlerimiz bizim için canlarını verdi. Biz de onlara dua ederek minnetimizi göstermek istedik." diye konuştu.