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        Yozgat'ta grup köy yolunda heyelan meydana geldi

        Yozgat'ta yağış nedeniyle grup köy yolunda heyelan meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 22:02 Güncelleme: 21.01.2024 - 22:14
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        Yozgat'ta grup köy yolunda heyelan meydana geldi
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        Yozgat'ta yağış nedeniyle grup köy yolunda heyelan meydana geldi.

        Çekerek ilçesinde Çeltek, Ekizce ve Yukarıkarahacılı köyü grup yolunun Yukarıkarahacılı köyü mevkisinde aşırı yağış nedeniyle heyelan oldu.

        Heyelan sebebiyle grup köy yolu ulaşıma kapandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdare ekipleri ve iş makinesi sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması soncu yol ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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