Sorgun'da masa tenisi turnuvası tamamlandı

Turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür eden Öcal, "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmalarını önemsiyoruz. Dereceye giren tüm öğrencilerimizi kutluyorum." dedi.

Atatürk Ortaokulu Salonu'nda ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen turnuvaya ilçe merkezi ve köylerdeki okullar katıldı.

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