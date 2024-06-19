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        Yozgat'ta devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 12:42 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:42
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        Yozgat'ta devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı
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        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 8 kişi yaralandı.

        S.E. idaresindeki 36 ABE 529 plakalı minibüs, Yerköy-Yozgat kara yolu Şefaatli kavşağında kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki aynı aileden İ.E, Y.E, E.E, R.E, Y.A.E, E.V.E. ve Ö.E. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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