Yozgat'ta devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 8 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 8 kişi yaralandı.
S.E. idaresindeki 36 ABE 529 plakalı minibüs, Yerköy-Yozgat kara yolu Şefaatli kavşağında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki aynı aileden İ.E, Y.E, E.E, R.E, Y.A.E, E.V.E. ve Ö.E. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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