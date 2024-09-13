Sorgun'da "Güvenli Mahalle, Güvenli Köy" projesi için toplantı yapıldı

Sorgun Kaymakamlığı tarafından “Güvenli Mahalle, Güvenli Köy” projesi kapsamında toplantı yapıldı.

Kaymakam İhsan Emre Aydın başkanlığında Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Eyüp Bayırlı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İzzet Görenli, mahalle sakinleri ve köy muhtarları katıldı.

Köy ve mahalle muhtarlarının sorunlarının masaya yatırıldığı ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Kaymakam Aydın, muhtarların alacakları önlemlerle birçok olayı önlenebileceklerini ve bu olayların çözümüne katkı sağlayabileceklerini söyledi.