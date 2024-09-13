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        Sorgun'da "Güvenli Mahalle, Güvenli Köy" projesi için toplantı yapıldı

        Sorgun Kaymakamlığı tarafından "Güvenli Mahalle, Güvenli Köy" projesi kapsamında toplantı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 15:32 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:37
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        Sorgun'da "Güvenli Mahalle, Güvenli Köy" projesi için toplantı yapıldı
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        Sorgun Kaymakamlığı tarafından “Güvenli Mahalle, Güvenli Köy” projesi kapsamında toplantı yapıldı.

        Kaymakam İhsan Emre Aydın başkanlığında Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Eyüp Bayırlı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İzzet Görenli, mahalle sakinleri ve köy muhtarları katıldı.

        Köy ve mahalle muhtarlarının sorunlarının masaya yatırıldığı ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Kaymakam Aydın, muhtarların alacakları önlemlerle birçok olayı önlenebileceklerini ve bu olayların çözümüne katkı sağlayabileceklerini söyledi.

        Köylerde kurulacak kamera sisteminin bu önlemlerin başında geldiğini belirten Aydın, bu sayede hırsızlık, trafik kazaları ve istenmeyen diğer olayların önlenebileceğini vurguladı.

        İlçede birçok köyün kamera sistemi kurduğunu kaydeden Aydın, diğer köylerde de kamera sistemi kurulması gerektiğini anlattı.

        Galeri
        Galeri

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