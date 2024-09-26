Sorgun Devlet Hastanesine 3 doktor atandı

Sorgun Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Öztürk, hastaneye 3 yeni doktor ataması yapıldığını bildirdi.

Uzman hekimlere görevlerinde başarı dileyen Öztürk, "Son yapılan atamalar ile göğüs hastalıkları uzmanı Meliha Hastekkeşin, üroloji uzmanı Mehmet Altan ve tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Simge Güleç, hastanemizde göreve başlamıştır. Bundan böyle hastalarımıza bu bölümlerde de sağlık hizmeti verebileceğiz." dedi.