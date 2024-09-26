Yozgat'ta 1000 öğrenciye giyecek dağıtılacak

Yozgatlı hayırsever iş insanı Hakan ve eşi Yasemin Akçam, maddi durumu iyi olmayan 1000 öğrenciye giyecek yardımında bulunacak.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği kurucu başkanı ve Ankara Emlakçılar Meslek Odası Başkanlı Hakan Akçam ve eşi, Muhtarlar Derneği Başkanı Rıza Kayalı, Yardımseverler Derneği Başkanvekili Ayten Buharalıoğlu, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, Yozgat Emlakçılar Odası Başkanı Asım Çelikel ve Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir ile bir araya geldi.

Yozgat Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nde yapılan toplantıyla giyecek dağıtılacak 1000 öğrencinin tespiti için çalışma başlatıldı.