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        Yozgat'ta 1000 öğrenciye giyecek dağıtılacak

        Yozgatlı hayırsever iş insanı Hakan ve eşi Yasemin Akçam, maddi durumu iyi olmayan 1000 öğrenciye giyecek yardımında bulunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 15:26 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:59
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        Yozgat'ta 1000 öğrenciye giyecek dağıtılacak
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        Yozgatlı hayırsever iş insanı Hakan ve eşi Yasemin Akçam, maddi durumu iyi olmayan 1000 öğrenciye giyecek yardımında bulunacak.

        Tüm Emlak Danışmanları Birliği kurucu başkanı ve Ankara Emlakçılar Meslek Odası Başkanlı Hakan Akçam ve eşi, Muhtarlar Derneği Başkanı Rıza Kayalı, Yardımseverler Derneği Başkanvekili Ayten Buharalıoğlu, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, Yozgat Emlakçılar Odası Başkanı Asım Çelikel ve Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir ile bir araya geldi.

        Yozgat Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nde yapılan toplantıyla giyecek dağıtılacak 1000 öğrencinin tespiti için çalışma başlatıldı.

        Hakan Akçam, her zaman ve her yerde Yozgatlı olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

        Her fırsatta hemşerilerinin yanında olmaya çalıştığını belirten Akçam, "İş hayatımız Ankara'da olsa da bir Yozgatsever olarak gönlümüz daima burada. Yozgat'taki dar gelirli öğrencilerimize yardımcı olmak ve memleketimizde ziyaretlerde bulunmak artık bizim için geleneksel hale geldi. Öğrencilerimize hayatlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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