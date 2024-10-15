Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun Sarıhamzalı Bahadın Barajı tamamlandı

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Yozgat'ın Sorgun ilçesinde inşa edilen Sarıhamzalı Bahadın Barajı'nın kesin kabulü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:49 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun Sarıhamzalı Bahadın Barajı tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Yozgat'ın Sorgun ilçesinde inşa edilen Sarıhamzalı Bahadın Barajı'nın kesin kabulü yapıldı.

        Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Ercan başkanlığında oluşturulan kabul heyeti tarafından kesin kabulü yapılan barajın, temelden 36,5 metre yükseklikte olduğunu söyledi.

        Barajın 21 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olacağını ifade eden Eroğlu, "Barajla birlikte bölgedeki su sorununun çözüleceğine ve tarımsal verimliliğin artacağına inanıyoruz. Baraj, 11 bin 120 dekar tarım arazisini sulayacak. Ayrıca, Sorgun ilçesine yıllık 3,47 milyon metreküp içme suyu temin edebilecek." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        İlkokulda cinsel taciz! Temizlik görevlisi tutuklandı!
        İlkokulda cinsel taciz! Temizlik görevlisi tutuklandı!
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        "Rehin tutuluyorum"
        "Rehin tutuluyorum"
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar

        Benzer Haberler

        Sorgun Belediyesi hara için çalışma başlattı
        Sorgun Belediyesi hara için çalışma başlattı
        Yozgat'ta 2 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi tutuklandı
        Yozgat'ta 2 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi tutuklandı
        Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 100. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 100. yıl dönümü kutlandı
        Yozgat'ta jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi
        Yozgat'ta jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi
        Sorgun Kaymakamı Aydın'dan okullara ziyaret
        Sorgun Kaymakamı Aydın'dan okullara ziyaret
        Sorgun'da servis sürücülerine eğitim verildi
        Sorgun'da servis sürücülerine eğitim verildi