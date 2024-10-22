Yozgat'ta tünel inşaatında yangın tatbikatı yapıldı

Gelişen teknolojide karşılaşılabilecek sorunlara karşı da hazırlıklı olunması gerektiğini ifade eden Özkan, "Bugün modern bir çalışma olan tünel inşaatı içerisinde olası yangına nasıl müdahale edileceği tatbikatı gerçekleştirildi." dedi.

Türk Kızılay ekipleri de bölgede çorba ve çay dağıttı.

Jandarma güvenlik tedbiri alırken, sağlık personeli yaralılara müdahale etti, AFAD ekipleri ise gaz sızıntısı kontrolü yaptı.

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