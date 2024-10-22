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        Yozgat'ta tünel inşaatında yangın tatbikatı yapıldı

        Yozgat'ta Kayseri-Yerköy Yüksek Hızlı Tren hattı inşaatı tünelinde yangın tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 14:48 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:01
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        Yozgat'ta tünel inşaatında yangın tatbikatı yapıldı
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        Yozgat'ta Kayseri-Yerköy Yüksek Hızlı Tren hattı inşaatı tünelinde yangın tatbikatı yapıldı.

        Senaryo gereği, hattın Delice köyü yakınlarındaki tünel inşaatında patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Jandarma güvenlik tedbiri alırken, sağlık personeli yaralılara müdahale etti, AFAD ekipleri ise gaz sızıntısı kontrolü yaptı.

        Türk Kızılay ekipleri de bölgede çorba ve çay dağıttı.

        Tatbikatı izleyen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, deprem, sel ve yangın tatbikatlarıyla afetlere hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Gelişen teknolojide karşılaşılabilecek sorunlara karşı da hazırlıklı olunması gerektiğini ifade eden Özkan, "Bugün modern bir çalışma olan tünel inşaatı içerisinde olası yangına nasıl müdahale edileceği tatbikatı gerçekleştirildi." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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