Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı

Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan haklarında 6 yıl 3 ay hapis cezası olan firarilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

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