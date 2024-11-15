Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı
Yozgat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
Yozgat’ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan haklarında 6 yıl 3 ay hapis cezası olan firarilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda firari hükümlüler A.B. ve S.Ç. yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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