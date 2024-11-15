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        Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 10:29 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:29
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        Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı
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        Yozgat’ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

        Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan haklarında 6 yıl 3 ay hapis cezası olan firarilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda firari hükümlüler A.B. ve S.Ç. yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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