Sorgun'da çiftçilere anıza ekim eğitimi verildi

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Doğankent beldesinde çiftçilere anıza ekim eğitimi verildi.

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, eğitimle ilgili AA muhabirine, Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı uzmanları tarafından verilen eğitimde, çiftçilere anıza ekimin uygulamalı olarak anlatıldığını söyledi.

Sorgun'da 2 bin dönümden fazla alanda anıza ekim yaptırıldığını aktaran Canbolat, şunları kaydetti: