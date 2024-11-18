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        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta jandarma ekiplerince bir firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:48 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:57
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        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ta jandarma ekiplerince bir firari hükümlü yakalandı.

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Jandarma ekipleri, "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.K'yi Yerköy ilçesinde yakaladı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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