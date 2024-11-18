Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
Yozgat'ta jandarma ekiplerince bir firari hükümlü yakalandı.
Yozgat'ta jandarma ekiplerince bir firari hükümlü yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Jandarma ekipleri, "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.K'yi Yerköy ilçesinde yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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