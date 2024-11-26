Yozgat'ta Öğretmenler Günü kutlandı

Yozgat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla tören düzenlendi.

Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmenlerin bugünden geleceğe köprü olduğunu aktaran Özkan, "Öğretmenler ilim ve ahlakı ile hepimize yol açan, akıl ve hakkın yolunda bizlere yol gösterendir. Bütün şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bugün görevlerine başlayan öğretmenlerimize de başarılar diliyorum." dedi.