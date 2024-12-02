Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta engellilere yönelik etkinlik düzenledi

        Yozgat'ta, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 12:24 Güncelleme: 02.12.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta engellilere yönelik etkinlik düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat'ta, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Çamlık Bakım Merkezince Yozgat Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Etkinlikte konuşan Yozgat Çamlık Bakım Merkezi Müdürü Merve Zengin, kurumun 2020 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı olarak kurulduğunu ve 262 engelli bireye hizmet verildiğini söyledi.

        Engelli bireylerin gününü kutlayan Zengin, sadece bir gün değil, yılın her günü engelli bireylerle birlikte olunması temennisinde bulundu.

        Etkinlikte, kurumda kalan engelliler tarafından hazırlanan müzik ve tiyatro gösterisi sergilendi.

        Katılımcılar, etkinlik sonunda engelliler tarafından el sanatları sergisini gezdi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, engellilerle sohbet edip, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Kahramanmaraş'ta fırtına can aldı!
        Kahramanmaraş'ta fırtına can aldı!
        Scholz Ukrayna'da: Çantasını hiç bırakmadı
        Scholz Ukrayna'da: Çantasını hiç bırakmadı
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        İşe giderken 5 kurşunla öldürüldü!
        İşe giderken 5 kurşunla öldürüldü!
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        Sergen Yalçın noktayı koydu!
        Sergen Yalçın noktayı koydu!

        Benzer Haberler

        Görme yetisini kaybeden gazi, gülle atmada şampiyonluk hedefliyor
        Görme yetisini kaybeden gazi, gülle atmada şampiyonluk hedefliyor
        Yozgat'ta jandarma, şehit ve gazi çocuklarıyla piknikte buluştu
        Yozgat'ta jandarma, şehit ve gazi çocuklarıyla piknikte buluştu
        Sınıf ve koridorlarını temizlediği iletişim fakültesinde gazeteciliğe hazır...
        Sınıf ve koridorlarını temizlediği iletişim fakültesinde gazeteciliğe hazır...
        Yozgat'ta ağaçlarda ve banklarda buz sarkıtları oluştu
        Yozgat'ta ağaçlarda ve banklarda buz sarkıtları oluştu
        Depremzede çocuklar oyun terapisiyle rehabilite ediliyor
        Depremzede çocuklar oyun terapisiyle rehabilite ediliyor
        Yozgat'ta ASM'lerde 2 milyon 149 bin 674 hastaya hizmet verildi
        Yozgat'ta ASM'lerde 2 milyon 149 bin 674 hastaya hizmet verildi