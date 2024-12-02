Yozgat'ta engellilere yönelik etkinlik düzenledi

Katılımcılar, etkinlik sonunda engelliler tarafından el sanatları sergisini gezdi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, engellilerle sohbet edip, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Etkinlikte, kurumda kalan engelliler tarafından hazırlanan müzik ve tiyatro gösterisi sergilendi.

Engelli bireylerin gününü kutlayan Zengin, sadece bir gün değil, yılın her günü engelli bireylerle birlikte olunması temennisinde bulundu.

Etkinlikte konuşan Yozgat Çamlık Bakım Merkezi Müdürü Merve Zengin, kurumun 2020 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı olarak kurulduğunu ve 262 engelli bireye hizmet verildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.