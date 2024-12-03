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        Yozgat'ta Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

        Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:53 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:24
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        Yozgat'ta Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
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        Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, engellilerin sadece 3 Aralık'ta değil her gün hatırlanması gerektiğini söyledi.

        Özkan, "Ne yaparsak yapalım ne kadar çalışırsak çalışalım onların hakkını tam anlamıyla ödeyemeyiz. Bu yüzden sadece 3 Aralık'ta değil, yılın 365 günü özel insanlarımızı hatırlamalı ve onların hayatını kolaylaştırmak için hem devlet hem de bireyler olarak ne kadar çaba göstersek azdır." dedi.

        Konuşmanın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki kurumlarda kalan engelliler gösteri sundu, türkü seslendirdi.

        Program pasta kesimi ile sona erdi.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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