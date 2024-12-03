Yozgat'ta Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, engellilerin sadece 3 Aralık'ta değil her gün hatırlanması gerektiğini söyledi.

Özkan, "Ne yaparsak yapalım ne kadar çalışırsak çalışalım onların hakkını tam anlamıyla ödeyemeyiz. Bu yüzden sadece 3 Aralık'ta değil, yılın 365 günü özel insanlarımızı hatırlamalı ve onların hayatını kolaylaştırmak için hem devlet hem de bireyler olarak ne kadar çaba göstersek azdır." dedi.