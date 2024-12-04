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        Yozgat'ta dini ihtisas merkezinde eğitim gören 133 din görevlisi mezun oldu

        Diyanet İşleri Başkanlığı Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi'nde eğitim gören 133 din görevlisi adayı, 8 ay süren eğitimi tamamlayıp mezun oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:42 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:03
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        Yozgat'ta dini ihtisas merkezinde eğitim gören 133 din görevlisi mezun oldu
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        Diyanet İşleri Başkanlığı Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi'nde eğitim gören 133 din görevlisi adayı, 8 ay süren eğitimi tamamlayıp mezun oldu.

        Merkezde düzenlenen törende konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, eğitimlerini tamamlayan din görevlilerini tebrik ettiğini söyledi.

        Aday din görevlilerinin yakın zamanda vazifelerine başlayacaklarını belirten Özkan, "Göreve başladığınızda bir elinizde Kur'an-ı Kerim, bir elinizde al bayrağımız olacak. Sizler ilminizle, irfanınızla, sevdanızla gittiğiniz illerde, ilçelerde ve köylerde birer meşale olacaksınız. Zaman zaman zorluklarla karşılaşacaksınız ama sizler ilminiz, ahlakınız ve edindiğiniz tahsilinizle doğrunun yanında durarak yolunuza devam edeceksiniz." dedi.

        Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt da Kırıkkale ve Erzincan'ın da dahil edilmesiyle 22 dini ihtisas merkezinde din görevlilerine eğitim verileceğini belirterek, meslek öncesi eğitimin önemli olduğunu ifade etti.

        Bozkurt, "Mesleki eğitim her alanda önemli olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığımızda da toplumun manevi mimarları olarak siz değerli hocalarımızın eğitimi de en az diğer meslekler kadar önemli." diye konuştu.

        Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Fudayl Erkoç da ihtisas merkezinden 133 din görevlisinin mezun olduğunu söyledi.

        Din görevlileri korosunun ilahi dinletisiyle devam eden tören, dereceye girenlere ödül verilmesiyle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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