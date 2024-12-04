Yozgat'ta dini ihtisas merkezinde eğitim gören 133 din görevlisi mezun oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi'nde eğitim gören 133 din görevlisi adayı, 8 ay süren eğitimi tamamlayıp mezun oldu.

Merkezde düzenlenen törende konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, eğitimlerini tamamlayan din görevlilerini tebrik ettiğini söyledi.

Aday din görevlilerinin yakın zamanda vazifelerine başlayacaklarını belirten Özkan, "Göreve başladığınızda bir elinizde Kur'an-ı Kerim, bir elinizde al bayrağımız olacak. Sizler ilminizle, irfanınızla, sevdanızla gittiğiniz illerde, ilçelerde ve köylerde birer meşale olacaksınız. Zaman zaman zorluklarla karşılaşacaksınız ama sizler ilminiz, ahlakınız ve edindiğiniz tahsilinizle doğrunun yanında durarak yolunuza devam edeceksiniz." dedi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt da Kırıkkale ve Erzincan'ın da dahil edilmesiyle 22 dini ihtisas merkezinde din görevlilerine eğitim verileceğini belirterek, meslek öncesi eğitimin önemli olduğunu ifade etti.

Bozkurt, "Mesleki eğitim her alanda önemli olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığımızda da toplumun manevi mimarları olarak siz değerli hocalarımızın eğitimi de en az diğer meslekler kadar önemli." diye konuştu.