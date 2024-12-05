Yozgat'ta yollarda oluşan buzlanma trafik kazalarına neden oldu

Öte yandan, yollardaki buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yokuşlarda zorlandı, kontrolden çıkan bir otomobil kaldırıma çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yozgat'ta gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yollarda oluşan buzlanma kazalara neden oldu.

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