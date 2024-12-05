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        Yozgat'ta yollarda oluşan buzlanma trafik kazalarına neden oldu

        Yozgat'ta gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yollarda oluşan buzlanma kazalara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 10:23 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:23
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        Yozgat'ta yollarda oluşan buzlanma trafik kazalarına neden oldu
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        Yozgat'ta gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yollarda oluşan buzlanma kazalara neden oldu.

        F.B. idaresindeki 06 FB 7451 otomobil, eski Hastane Caddesi'nde N.S'nin kullandığı 66 ADL 941 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken araçlarda hasar oluştu.

        Öte yandan, yollardaki buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yokuşlarda zorlandı, kontrolden çıkan bir otomobil kaldırıma çıktı.

        Yozgat Belediyesi ekipleri, bölgede tuzlama çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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