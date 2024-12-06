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        Yozgat'ta jandarma ekipleri şehit mezarlarının bakım ve onarımını yaptı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde jandarma ekipleri, şehit mezarlarının bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 15:11 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:11
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        Yozgat'ta jandarma ekipleri şehit mezarlarının bakım ve onarımını yaptı
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        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde jandarma ekipleri, şehit mezarlarının bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

        Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde bulunan şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek çevre düzeni ve temizliğini yaptı, eskiyen Türk bayraklarını değiştirdi, kabirlerin başında dua etti.

        Öte yandan jandarma ekipleri Saraykent ilçesinde trafik denetimi gerçekleştirirken Akdağmadeni ilçesinde de okul çevrelerinin güvenlik kontrolünü yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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