Yozgat'ta jandarma ekipleri şehit mezarlarının bakım ve onarımını yaptı

Öte yandan jandarma ekipleri Saraykent ilçesinde trafik denetimi gerçekleştirirken Akdağmadeni ilçesinde de okul çevrelerinin güvenlik kontrolünü yaptı.

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde bulunan şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek çevre düzeni ve temizliğini yaptı, eskiyen Türk bayraklarını değiştirdi, kabirlerin başında dua etti.

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