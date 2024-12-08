Yozgat'ta kedi ve yavrularına esnaf sahip çıktı

Yozgat'ta caddedeki ağaçta zaman geçiren kedi ve 6 yavrusuna esnaf sahip çıktı.

Kent merkezi Yenicami Mahallesi Sırasöğüt Caddesi'nde bulunan kayısı ağacı bir kedi ve 6 yavrusuna yaşam alanı oldu.

Her gün çıktıkları ağacın dallarında gezen ve oynayan kedilere, esnaf tarafından mama ve su veriliyor.

Kedileri besleyen esnaftan Adnan Ertuğrul, AA muhabirine, sahipsiz kedinin 6 yavrusunun olduğunu söyledi.