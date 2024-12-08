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        Yozgat'ta kedi ve yavrularına esnaf sahip çıktı

        Yozgat'ta caddedeki ağaçta zaman geçiren kedi ve 6 yavrusuna esnaf sahip çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 12:35 Güncelleme: 08.12.2024 - 12:35
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        Yozgat'ta kedi ve yavrularına esnaf sahip çıktı
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        Yozgat'ta caddedeki ağaçta zaman geçiren kedi ve 6 yavrusuna esnaf sahip çıktı.

        Kent merkezi Yenicami Mahallesi Sırasöğüt Caddesi'nde bulunan kayısı ağacı bir kedi ve 6 yavrusuna yaşam alanı oldu.

        Her gün çıktıkları ağacın dallarında gezen ve oynayan kedilere, esnaf tarafından mama ve su veriliyor.

        Kedileri besleyen esnaftan Adnan Ertuğrul, AA muhabirine, sahipsiz kedinin 6 yavrusunun olduğunu söyledi.

        Kedilerin başlarda kendilerine yaklaşmadığını belirten Ertuğrul, "Mama verince bize alıştılar, şimdi kaçmıyorlar. Her gün besliyoruz. Kediler sürekli kayısı ağacının dallarına çıkıyor. Ağacın yaprakları da döküldüğü için kediler dala çıkınca çok güzel görüntüler oluyor. Belgesellerdeki çıta ve kaplan gibiler." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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