Yozgat'ta tır ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Yozgat'ta tır ile traktörün çarpıştığı kazada yaralanan kişi tedaviye alındı.
Yozgat'ta tır ile traktörün çarpıştığı kazada yaralanan kişi tedaviye alındı.
H.K. yönetimindeki 01 HT 109 plakalı tır, E-88 kara yolu Sorgun ilçesine bağlı Taşlık köyü mevkisinde aynı yönde seyreden A.K. idaresindeki 66 AK 736 plakalı traktör ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı traktör sürücüsü 112 sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada traktör ve tır büyük hasar gördü.
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