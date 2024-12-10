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        Yozgat'ta tır ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Yozgat'ta tır ile traktörün çarpıştığı kazada yaralanan kişi tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 10:25 Güncelleme: 10.12.2024 - 10:48
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        Yozgat'ta tır ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Yozgat'ta tır ile traktörün çarpıştığı kazada yaralanan kişi tedaviye alındı.

        H.K. yönetimindeki 01 HT 109 plakalı tır, E-88 kara yolu Sorgun ilçesine bağlı Taşlık köyü mevkisinde aynı yönde seyreden A.K. idaresindeki 66 AK 736 plakalı traktör ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı traktör sürücüsü 112 sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazada traktör ve tır büyük hasar gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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