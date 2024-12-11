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        Sorgun'da öğrencilere vergi bilinci eğitimi verildi

        Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sorgun Vergi Dairesi Müdürlüğünce okullarda öğrencilere vergi bilinci eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:44 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:13
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        Sorgun'da öğrencilere vergi bilinci eğitimi verildi
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        Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sorgun Vergi Dairesi Müdürlüğünce okullarda öğrencilere vergi bilinci eğitimi verildi.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının desteklediği proje kapsamında Şehit Oğuzhan Yılmaz Kula Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yeni Çeltek İlkokulu'nda verilen eğitime Sorgun Vergi Müdürü Yasin Güdücü konuşmacı olarak katıldı.

        Müdür Yardımcısı Atalay Çelik ve Gelir Uzmanı Mehmet Tekbıyık'ın da katıldığı programda Güdücü, öğrencilerde vergi bilincini geliştirmek amacıyla eğitim verdiklerini söyledi.

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