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        Sorgun Müftülüğü gençlik faaliyetlerini sürdürüyor

        Sorgun Müftülüğünce gençlik faaliyetleri kapsamında gençlere, "Rabbimizin nimetleri" konulu eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 15:22 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:44
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        Sorgun Müftülüğü gençlik faaliyetlerini sürdürüyor
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        Sorgun Müftülüğünce gençlik faaliyetleri kapsamında gençlere, "Rabbimizin nimetleri" konulu eğitim verildi.

        Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, Yazlak Mahallesi Kur'an Kursu öğreticisi Ayşe Zeytun tarafından Gençlik Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, Allah'ın insanların ihsan ettiği nimetlere karşı nasıl şükretmeleri gerektiği konusunda bilgi verildiğini söyledi.

        Bu tür eğitimlerle gençlerin gönül kapılarını açmaya çalıştıklarını vurgulayan Yaykın, "Her Müslüman, Rabbimizin verdiği nimetlere şükretmelidir. Özellikle gençlerimizin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor." dedi.

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