Sorgun Müftülüğü gençlik faaliyetlerini sürdürüyor

Bu tür eğitimlerle gençlerin gönül kapılarını açmaya çalıştıklarını vurgulayan Yaykın, "Her Müslüman, Rabbimizin verdiği nimetlere şükretmelidir. Özellikle gençlerimizin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor." dedi.

Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, Yazlak Mahallesi Kur'an Kursu öğreticisi Ayşe Zeytun tarafından Gençlik Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, Allah'ın insanların ihsan ettiği nimetlere karşı nasıl şükretmeleri gerektiği konusunda bilgi verildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.