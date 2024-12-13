Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        YOBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Yakupoğlu çiftçilerle bir araya geldi

        Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, fakülte olarak her zaman çiftçiye bilimsel destek verme çabasında olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 15:10 Güncelleme: 13.12.2024 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        YOBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Yakupoğlu çiftçilerle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, fakülte olarak her zaman çiftçiye bilimsel destek verme çabasında olduklarını söyledi.

        Lök köyü muhtarı Sadettin Gültekin ve çiftçilerle bir araya gelen Yakupoğlu, fakülte kapılarının çiftçiye her zaman açık olduğunu ve çiftçiyi fakültede görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Yakupoğlu, çiftçinin genelde atadan babadan gördüğü yöntemlerle üretim yaptığını belirterek, "Atadan babadan görülen yöntemler binlerce yılın tecrübesiyle bugünlere gelmiştir. Bunu bir tarafa bırakmamız mümkün değildir, bu yöntemlere bilimsel yöntemlerin eklenmesiyle verimi ve geliri yükseltmemiz gerekir. Fakülte olarak bilimsel destekler konusunda her zaman çiftçimizin yanındayız. Fakültemizin bundan sonra da topluma katkı faaliyetleri sürecektir." dedi.

        Gültekin de köylerinde bağcılık yapıldığını ancak son 10 yıl içerisinde tüm bağların kurduğunu belirterek, tekrar bağcılığın canlandırılması için Yakupoğlu'ndan destek istedi.

        Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emine Sema Çetin de bağların kuruma sebeplerini anlatarak, tekrar canlanması için gereken desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak?
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak?

        Benzer Haberler

        Yozgat Valisi Özkan, köy muhtarlarıyla bir araya geldi
        Yozgat Valisi Özkan, köy muhtarlarıyla bir araya geldi
        Yozgat Şehir Hastanesinde acil durum tatbikatı yapıldı
        Yozgat Şehir Hastanesinde acil durum tatbikatı yapıldı
        Yozgat'ta 34 yaş üstü 225 kadın, üniversite hayaline kavuştu
        Yozgat'ta 34 yaş üstü 225 kadın, üniversite hayaline kavuştu
        Yaşlı, engelli ve hastaların kimlik kartları evlerinde yenileniyor
        Yaşlı, engelli ve hastaların kimlik kartları evlerinde yenileniyor
        Sorgun Müftülüğü gençlik faaliyetlerini sürdürüyor
        Sorgun Müftülüğü gençlik faaliyetlerini sürdürüyor
        Sorgun'da kadınlar normal doğum hakkında bilgilendiriliyor
        Sorgun'da kadınlar normal doğum hakkında bilgilendiriliyor