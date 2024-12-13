YOBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Yakupoğlu çiftçilerle bir araya geldi

Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, fakülte olarak her zaman çiftçiye bilimsel destek verme çabasında olduklarını söyledi.

Lök köyü muhtarı Sadettin Gültekin ve çiftçilerle bir araya gelen Yakupoğlu, fakülte kapılarının çiftçiye her zaman açık olduğunu ve çiftçiyi fakültede görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yakupoğlu, çiftçinin genelde atadan babadan gördüğü yöntemlerle üretim yaptığını belirterek, "Atadan babadan görülen yöntemler binlerce yılın tecrübesiyle bugünlere gelmiştir. Bunu bir tarafa bırakmamız mümkün değildir, bu yöntemlere bilimsel yöntemlerin eklenmesiyle verimi ve geliri yükseltmemiz gerekir. Fakülte olarak bilimsel destekler konusunda her zaman çiftçimizin yanındayız. Fakültemizin bundan sonra da topluma katkı faaliyetleri sürecektir." dedi.