Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Yozgat'ta düzenlenen tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 15:19 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat'ta düzenlenen tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayıralan ilçesinde bir şüphelinin evinde tarihi eser ve uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Şüpheli M.D.A'nın evine düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 84 sikke ve obje ile 347 gram esrar, 24 gram kenevir tohumu ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Asgari ücrette ikinci toplantı başladı
        Asgari ücrette ikinci toplantı başladı
        Sosyal medyada 'Stanley' isyanı
        Sosyal medyada 'Stanley' isyanı
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kuru incirde 'Aflatoksin' susam tohumlarında 'Salmonella' bulundu
        Kuru incirde 'Aflatoksin' susam tohumlarında 'Salmonella' bulundu
        Ankaralı Turgut'a veda
        Ankaralı Turgut'a veda
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar!
        500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Fransız kolonisini kasırga vurdu: Yüzlerce can kaybı olabilir!
        Fransız kolonisini kasırga vurdu: Yüzlerce can kaybı olabilir!
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
        Faizin aşağı gelmesi şart
        Faizin aşağı gelmesi şart

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Yozgat'ta ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Yozgat'ta jandarma komutanı donmak üzere olan köpek yavrusunu kalp masajıyl...
        Yozgat'ta jandarma komutanı donmak üzere olan köpek yavrusunu kalp masajıyl...
        Yozgat'ta 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 13 mıknatıslı boncuk çıktı
        Yozgat'ta 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 13 mıknatıslı boncuk çıktı
        Sorgun Belediyesinden "Ekiplerimiz sahada, halkımız güvende" uygulaması
        Sorgun Belediyesinden "Ekiplerimiz sahada, halkımız güvende" uygulaması
        Sorgun Kaymakamı Aydın, sürücülere gizli buzlanma uyarısında bulundu
        Sorgun Kaymakamı Aydın, sürücülere gizli buzlanma uyarısında bulundu
        Çekerek Belediyesi paintball sahası yapıyor
        Çekerek Belediyesi paintball sahası yapıyor