Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev, Yozgat Valisi Özkan'ı ziyaret etti

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Büyükelçi Sapiyev ile bir süre sohbet eden Vali Özkan, Kazakistan'ın bağımsızlığının 33. yıl dönümünü kutladı.

Kazakistan Büyükelçiliği ve Bozok Üniversitesi iş birliğiyle kentte etkinlik düzenlemek istediklerini ifade eden Özkan, "İnşallah Cumhuriyet Meydanı'nda Türk Dünyası Kültür Buluşmaları Festivali düzenleme kararı aldık. İnşallah Yozgat daha güzel günlerde gönül bağlarıyla bir arada geleceğe doğru yol yürümeye devam edecek." dedi.

Büyükelçiyi Yozgat'ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Özkan, Sapiyev ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden okul arkadaşı olduklarını ifade etti. Büyükelçi Sapiyev de Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirterek, bunu unutmayacaklarını aktardı. Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliğinin bundan sonrada artarak devam edeceğini vurgulayan Sapiyev, kendisini ağırlayan Vali Mehmet Ali Özkan ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'a teşekkür etti.