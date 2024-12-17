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        Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev, Yozgat Valisi Özkan'ı ziyaret etti

        Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 14:54 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:05
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        Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev, Yozgat Valisi Özkan'ı ziyaret etti
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        Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

        Büyükelçi Sapiyev ile bir süre sohbet eden Vali Özkan, Kazakistan'ın bağımsızlığının 33. yıl dönümünü kutladı.

        Kazakistan Büyükelçiliği ve Bozok Üniversitesi iş birliğiyle kentte etkinlik düzenlemek istediklerini ifade eden Özkan, "İnşallah Cumhuriyet Meydanı'nda Türk Dünyası Kültür Buluşmaları Festivali düzenleme kararı aldık. İnşallah Yozgat daha güzel günlerde gönül bağlarıyla bir arada geleceğe doğru yol yürümeye devam edecek." dedi.

        Büyükelçiyi Yozgat'ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Özkan, Sapiyev ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden okul arkadaşı olduklarını ifade etti.

        Büyükelçi Sapiyev de Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirterek, bunu unutmayacaklarını aktardı.

        Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliğinin bundan sonrada artarak devam edeceğini vurgulayan Sapiyev, kendisini ağırlayan Vali Mehmet Ali Özkan ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'a teşekkür etti.

        Rektör Prof. Dr. Yaşar da ziyaretlerinden dolayı Sapiyev'e teşekkür etti.

        Ziyaretin ardından Büyükelçi Sapiyev, müze, Hayri İnal Konağı ve Çapanoğlu Büyük Camisi'ni ziyaret etti, Bozok Üniversitesinde Kazakistanlı öğrencilerle bir araya geldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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