Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta lise öğrencilerine akran zorbalığı anlatıldı

        Yozgat Çocuk Hakları İl Komitesi Eş Başkanı Aslı Büyükşimşek, lise öğrencilerini akran zorbalığı ve çocuk hakları konusunda bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:21 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta lise öğrencilerine akran zorbalığı anlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat Çocuk Hakları İl Komitesi Eş Başkanı Aslı Büyükşimşek, lise öğrencilerini akran zorbalığı ve çocuk hakları konusunda bilgilendirdi.

        Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelen Büyükşimşek, akran eğitimi yönteminin öğrencilerin kendi yaşıtlarından bilgi alarak öğrenmelerine olanak tanıyan etkili bir yaklaşım olduğunu söyledi.

        Büyükşimşek, öğrencilere akran zorbalığının ne olduğu ve nasıl önlenebileceğini anlatarak, Çocuk Hakları İl Komitesinin rolü ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Program sonunda Büyükşimşek, öğrencilerin sorularını cevapladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        Rojin'in 18 gün boyunca gölde olduğu belirlendi!
        Rojin'in 18 gün boyunca gölde olduğu belirlendi!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        TikTok için ABD'de geri sayım!
        TikTok için ABD'de geri sayım!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Oksijen yerine azot gazı verilmişti! Ege Avcı'dan acı haber!
        Oksijen yerine azot gazı verilmişti! Ege Avcı'dan acı haber!
        Dalgalar mühürletti!
        Dalgalar mühürletti!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Rus komutan Moskova'daki patlamada öldü
        Rus komutan Moskova'daki patlamada öldü
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev, Yozgat Valisi Özkan'ı ziyaret ett...
        Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev, Yozgat Valisi Özkan'ı ziyaret ett...
        Yozgat'ta tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Yozgat'ta tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Yozgat'ta ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Yozgat'ta ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Yozgat'ta jandarma komutanı donmak üzere olan köpek yavrusunu kalp masajıyl...
        Yozgat'ta jandarma komutanı donmak üzere olan köpek yavrusunu kalp masajıyl...
        Yozgat'ta 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 13 mıknatıslı boncuk çıktı
        Yozgat'ta 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 13 mıknatıslı boncuk çıktı
        Sorgun Belediyesinden "Ekiplerimiz sahada, halkımız güvende" uygulaması
        Sorgun Belediyesinden "Ekiplerimiz sahada, halkımız güvende" uygulaması