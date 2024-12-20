Yozgat'ta "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" kampanyası tanıtıldı

Yozgat'ta, "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" kampanyasının tanıtımı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tanıtımda acil tıp teknisyenleri vatandaşlara broşür dağıttı, fermuar sistemini anlattı.

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Abdullah Erkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet şeridinin olmadığı bölünmüş veya tek yönlü kara yollarında öndeki araçların sağa ve sola yanaşarak fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi gerektiğini söyledi.

Hastalara müdahalede saniyelerin dahi çok önemli olduğunu aktaran Erkoç, "Ambulansta bir yakınımız, bir tanıdığımız olabilir düşüncesiyle hareket etmemiz geriyor. Bu nedenle siren çalan ya da tepe lambası yanan ambulansların önünü açarak geçişlerinde kolaylık sağlayalım." dedi. Erkoç, "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" kampanyası tanıtımlarının bundan sonra da devam edeceğini belirtti.