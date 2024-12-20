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        Yozgat'ta güreş çalıştayı yapılacak

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 16:22 Güncelleme: 20.12.2024 - 16:34
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        Yozgat'ta güreş çalıştayı yapılacak
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        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'a ziyarette bulundu.

        Türkiş, Vali Özkan'ı Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından 21-23 Aralık tarihlerinde Sorgun'da düzenlenecek Karakucak, Kapışmalı ve Aşırtmalı Aba, Şalvar ve Kuşak Güreşleri Çalıştayı'na davet etti.

        Anadolu'da güreş kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına çalıştayın önem taşıdığını vurgulayan Türkiş, desteklerinden dolayı Vali Özkan'a teşekkür etti.

        Çalışmaları dolayısıyla Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Türkiş ve ekibini kutlayan Özkan da geleneksel güreşlerin gelecek nesillere aktarılması için çabalayacaklarını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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