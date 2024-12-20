Yozgat'ta güreş çalıştayı yapılacak

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'a ziyarette bulundu.

Türkiş, Vali Özkan'ı Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından 21-23 Aralık tarihlerinde Sorgun'da düzenlenecek Karakucak, Kapışmalı ve Aşırtmalı Aba, Şalvar ve Kuşak Güreşleri Çalıştayı'na davet etti.