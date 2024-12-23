Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta şehit Piyade Uzman Çavuş Arslan için mevlit okutuldu

        Sorgunlu şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, şehadetinin birinci yıl dönümünde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 16:31 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta şehit Piyade Uzman Çavuş Arslan için mevlit okutuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sorgunlu şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, şehadetinin birinci yıl dönümünde anıldı.

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 23 Aralık 2023'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Arslan için baba ocağında mevlit okutuldu.

        Mevlit programına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve vatandaşlar katıldı.

        Şehit Arslan için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Vali Özkan, şehidin ailesine başsağlığı ve sabır diledi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!
        Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        Talisca an meselesi!
        Talisca an meselesi!
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        Gözler artık transfere döndü!
        Gözler artık transfere döndü!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
        Yozgat'ta "Gönül Elçileri Projesi" toplantısı yapıldı
        Yozgat'ta "Gönül Elçileri Projesi" toplantısı yapıldı
        Yozgat'ta Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı tanıtıldı
        Yozgat'ta Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı tanıtıldı
        Geleneksel güreşler çalıştayı Yozgat'ta başladı
        Geleneksel güreşler çalıştayı Yozgat'ta başladı
        Yozgat'ta hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Yozgat'ta hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı