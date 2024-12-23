Yozgat'ta şehit Piyade Uzman Çavuş Arslan için mevlit okutuldu

Şehit Arslan için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Mevlit programına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve vatandaşlar katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 23 Aralık 2023'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Arslan için baba ocağında mevlit okutuldu.

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