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        Yozgat'ta Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 16:50 Güncelleme: 24.12.2024 - 17:00
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        Yozgat'ta Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Valilik toplantı salonunda düzenlenen programda, çocukların daha iyi korunması ve haklarının gözetilmesi için alınacak tedbirler ele alındı.

        Kurumların çalışma, usul ve esaslarının değerlendirildiği toplantıda Vali Özkan, kurumlar arası koordinasyonun önemine değindi.

        Özkan, çocukların geleceği için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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