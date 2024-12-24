Mehmet Akif Ersoy Yozgat'ta anıldı

Kaya, "Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin bağımsızlık ve var olma mücadelesini dünyaya İstiklal Marşı'yla haykıran milli şair ve mütefekkirimizdir. Milli şairimizi minnet ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Programın açılışında konuşan okul müdürü Hüseyin Kaya, tarihe damga vuran en büyük şahsiyetlerden birinin Mehmet Akif Ersoy olduğunu söyledi.

Şehitler Fen Lisesi tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen anma etkinliği saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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