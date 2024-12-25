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        Yozgat'ta kamu personeli ve muhtarlara hizmet içi eğitimi verildi

        Yozgat Valiliği koordinesinde Sorgun, Çandır ve Çayıralan ilçelerinde kamu personeli ile muhtarlara hizmet içi eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 13:56 Güncelleme: 25.12.2024 - 14:06
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        Yozgat'ta kamu personeli ve muhtarlara hizmet içi eğitimi verildi
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        Yozgat Valiliği koordinesinde Sorgun, Çandır ve Çayıralan ilçelerinde kamu personeli ile muhtarlara hizmet içi eğitimi verildi.

        Eğitimde, tasarruf tedbirleri, telefon bağımlılığı, afet öncesi alınması gereken önlemler ve afetlere müdahale ile sıfır atık gibi konulara yer verildi. Özellikle afet yönetimi ve sıfır atık konuları üzerinde duruldu.

        Hizmet içi eğitimlerin merkez ve diğer ilçelerde devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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