Yozgat'ta jandarmanın yaralı bulduğu şahin tedavi edilecek
Yozgat'ta jandarma ekiplerince bulunan yaralı kızıl kuyruklu şahin tedaviye alındı.
Yozgat'ta jandarma ekiplerince bulunan yaralı kızıl kuyruklu şahin tedaviye alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Boğazlıyan ilçesinde devriye sırasında kırsal alanda yaralı kızıl kuyruklu şahin gördü.
Ekipler, yaralı şahini alarak tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim etti.
Şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
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