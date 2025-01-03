Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat Şehir Hastanesi'nde geçen yıl yaklaşık 1 milyon poliklinik hizmeti sunuldu

        Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Yozgat Şehir Hastanesi'nde geçen yıl yaklaşık 1 milyon poliklinik hizmeti sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 13:44 Güncelleme: 03.01.2025 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat Şehir Hastanesi'nde geçen yıl yaklaşık 1 milyon poliklinik hizmeti sunuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Yozgat Şehir Hastanesi'nde geçen yıl yaklaşık 1 milyon poliklinik hizmeti sunuldu.

        Kent merkezinde 16 Ocak 2017'de hizmete açılan 475 yataklı Yozgat Şehir Hastanesi, sadece kent merkezi değil ilçeler ve diğer illerden de gelen hastalara sağlık hizmeti sunuyor.

        Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan, AA muhabirine, 2024 yılı itibarıyla 1 milyon poliklinik hizmeti verildiğini söyledi.

        Hastanede 31 bin ameliyat yapıldığını ve 2 bin 500 de doğumun gerçekleştirildiğini aktaran Kozan, "Geçen yıl itibarıyla gerek yoğun bakım gerek acil servis gerekse de polikliniklerle halkımıza hizmet vermeye devam ettik. Servislerimizde yüzde 70 doluluk oranı mevcuttu, hekimlerimizle hastalarımıza otel konforunda hizmet sunduk. Yoğun bakımımızda yüzde 80'i geçen bir doluluk oranı mevcuttu. Biz birçok alanda tek branş olmamızdan dolayı ilin yükünü kaldırmaya çalıştık." dedi.

        Yozgat Şehir Hastanesi olarak hedeflerinin hastalara kaliteli bir hizmet sunmak olduğunu da dile getiren Kozan, hekimlerden sağlık personeline temizlikten güvenlik görevlilerine kadar tüm çalışanlara teşekkür etti.

        Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin Yozgat Şehir Hastanesi olduğunu ve bunun haklı gurunu yaşadıklarını da belirten Kozan, "Bu gururu bizlere yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Kayıp kardeşler için boğaz trafiği askıya alındı
        Kayıp kardeşler için boğaz trafiği askıya alındı
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        Bakan Şimşek'ten '2024 Yılı Muhasebesi'
        Bakan Şimşek'ten '2024 Yılı Muhasebesi'
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Antalya'da turist rekoru
        Antalya'da turist rekoru
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Bedelli askerlik ne kadar olacak?
        Bedelli askerlik ne kadar olacak?
        Jelert gelişmesi!
        Jelert gelişmesi!
        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Hastalıklar kol geziyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 7 beslenme önerisi
        Hastalıklar kol geziyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 7 beslenme önerisi
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...

        Benzer Haberler

        Dekanın "anne yadigarı" örgü ipleri, köylerdeki öğrencileri ısıtacak
        Dekanın "anne yadigarı" örgü ipleri, köylerdeki öğrencileri ısıtacak
        Yozgat'ta kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi bulundu
        Yozgat'ta kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi bulundu
        Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda karla kaplanan ağaçlar dronla görüntülendi
        Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda karla kaplanan ağaçlar dronla görüntülendi
        Yozgat'ta yoğun sis etkili oldu
        Yozgat'ta yoğun sis etkili oldu
        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı