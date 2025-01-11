Yozgat'ta jandarmadan Türk Kızılay'a kan bağışı

Türk Kızılay görevlileri de ülkenin kan ihtiyacının karşılanmasına destek veren jandarma personeline teşekkür etti.

Kan bağışının önemine dikkati çekmek ve kan stoklarına katkı sağlamak isteyen 39 personel, kan bağışında bulunarak vatandaşları bağış yapmaya davet etti.

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