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        Sorgun'da ihtiyaç sahibi 120 öğrenciye kışlık giysi yardımı yapıldı

        Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneğince ilçeye bağlı Günyazı köyünde ihtiyaç sahibi 120 öğrenciye kışlık giysi yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 15:17 Güncelleme: 14.01.2025 - 15:19
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        Sorgun'da ihtiyaç sahibi 120 öğrenciye kışlık giysi yardımı yapıldı
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        Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneğince ilçeye bağlı Günyazı köyünde ihtiyaç sahibi 120 öğrenciye kışlık giysi yardımı yapıldı.

        Derneğin Başkanı Pınar Ünal, Sosyal Yardımlaşma Projesi kapsamında her yıl olduğu gibi bu yılda dar gelirli öğrencilere yardımlarının sürdüğünü belirtti.

        Derneklerinin hayırsever vatandaşların katkılarıyla Günyazı köyünde ihtiyaç sahibi 120 öğrenciye bot, mont, bere ve atkı yardımında bulunduğunu aktaran Ünal, "Günyazı köyü Sorgun merkeze en uzak köylerden birisi. Her yıl geleneksel olarak devam ettiğimiz kışlık yardımlarımızı sürdürüyoruz. 5 yıldır kış mevsiminde hayata geçirdiğimiz projemizde önceliğimiz köy çocuklarımız oluyor. Ramazan ayına kadar bu tür yardımlarımız devam edecek. Hayırseverlerimizden ricam, lütfen bizlerden desteklerini esirgemesinler. Bu kış ayında hep birlikte iyilikler yapalım ve mutluluk dağıtalım." ifadelerini kullandı.

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